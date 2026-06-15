Il Pisa cerca in casa Inter. Non uno ma due giocatori nel mirino, anche se uno è un centrocampista che già lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie A con i toscani. Si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, 21 anni, centrocampista che la società pisana può riscattare a 6 milioni, avendo il diritto dalla propria parte.

Da Akinsanmiro a Cocchi, le possibili operazioni col Pisa

"Sarebbe una conferma - si legge sul Corriere dello Sport - dato che ha giocato all’ombra della Torre anche nell’ultima stagione, chiusa con 24 presenze. Però in prestito e il Pisa sicuramente farà valere il proprio diritto di riscatto mettendo sul piatto i 6 milioni di euro necessari per acquistarlo a titolo definitivo. Poi la parola passerà al Biscione: con 7,5 milioni (quindi concretamente investendone 1,5) potrebbe trattenerlo, ma al solo scopo di girarlo in prestito a un altro club dato che è improbabile possa rientrare subito nei piani di Chivu per la prima squadra. Ma anche lasciarlo andare a titolo definitivo al Pisa, cosa di cui i due club hanno discusso in questi giorni. Con un’appendice: nell’operazione potrebbe rientrare anche Matteo Cocchi, laterale mancino la stagione scorsa in forza all’Inter Under 23 (26 presenze, un gol e due assist) che nell’ultima di campionato Chivu a fato esordire pure in A (18 minuti a Bologna). Il calciatore piace molto anche al Modena in B".