Mantenere vivi i contatti e guadagnare tempo. Sembra questa la strategia dell'Inter in questa fase storica del mercato, almeno per quanto concerne due degli obiettivi dichiarati come Curtis Jones e Marco Palestra. Dichiarati dallo stesso Piero Ausilio a margine del Festival della Serie A, una settimana fa a Parma. Le altre due trattativa in corso, quella per Oumar Solet e Ivan Provedel, sono invece destinate a risolversi in tempi più stretti, per il semplice fatto che non comporterebbero un esborso significativo nell'immediato e il loro impatto sul costo rosa sarebbe più limitato rispetto al centrocampista del Liverpool e all'esterno dell'Atalanta. Per il francese infatti si tratta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto spostato più avanti, mentre per il portiere è solo questione di strappare il prezzo migliore possibile, non oltre i 2-3 milioni di euro. Questa, in linea di massima, la strategia attuale della dirigenza nerazzurra, che sa di poter arrivare a tutti i suoi obiettivi anche se in tempi diversi.

Un'altra ragione per cui non c'è tutta questa fretta, oltre alla speranza che chi vende abbassi, con il trascorrere del tempo, le proprie aspettative finanziarie, è la necessità di fare spazio ai nuovi innesti. Non nel parcheggio del BPER Training Centre di Appiano Gentile, ma nello squad cost. E in quest'ottica sono tre le cessioni più urgenti da completare prima possibile, perché insieme libererebbero dal costo della rosa quasi 30 milioni di euro. Si tratta di Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Kristjan Asllani, tutti fuori senza margine di discussione dal progetto tecnico nerazzurro. Il francese e l'albanese potevano essere riscattati rispettivamente da Marsiglia e Besiktas, ma il primo è stato liberato senza troppi problemi, mentre per il secondo non arrivano ad oggi segnali incoraggianti in ottica permanenza, nonostante l'arrivo di Vincenzo Italiano, suo estimatore, in panchina. L'azzurro invece è chiaramente sul mercato e si attende che arrivi l'offerta giusta, con il Nottingham fortemente interessato soprattutto in caso di cessione di Elliot Anderson a suon di milioni di euro.

Nello specifico, Pavard pesa oltre 12 milioni a bilancio; Asllani oltre 5,2 milioni; Frattesi oltre 11,7 milioni. Se l'Inter riuscisse a cedere tutti, potrebbe liberare spazio sulla carta sia per Palestra sia per Jones, che con il loro arrivo, alle cifre richieste dai rispettivi club, peserebbero insieme meno dei tre giocatori sopra citati in uscita. Ecco perché in casa nerazzurra si guadagna tempo contando sulla volontà dei due calciatori che si vogliono aggiungere alla rosa. Si attende infatti che i tre in uscita trovino una rapida sistemazione e oltre a portare liquidità fresca e magari piccole plusvalenze abbassino il costo squadra in modo tale da poterlo riequilibrare con gli acquisti. Tempo al tempo, intanto però meglio chiudere per Solet e Provedel.