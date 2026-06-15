L'Inter continua a lavorare sul mercato per rafforzarsi in vista della prossima stagione, ma ci sono alcuni nodi da risolvere. Uno riguarda Aleksandar Stankovic e la sua eventuale permanenza in gruppo, come riporta oggi Tuttosport, ma c'è anche la questione Curtis Jones, al centro di una trattativa con il Liverpool, mentre a centrocampo spunta un nome totalmente nuovo.

Centrocampo Inter, spunta un nuovo nome

Così il quotidiano tratta oggi l'argomento: "Dopo aver riportato a casa Aleksandar Stankovic - il serbo sarà in ritiro a luglio in attesa di capire se arriveranno delle offerte superiori ai 40 milioni che nel caso andrebbero valutate -, ora Chivu si aspetta un ulteriore rinforzo a centrocampo e ha indicato chiaramente l'inglese, preferito rispetto a Koné della Roma. Marotta sabato a Madrid con Florentino Perez ha parlato di vari giocatori compreso Camavinga, in uscita dal Real, ma è un'ipotesi oggi assai remota".

Jones e Frattesi, le trattative si incrociano di nuovo

E quindi sotto con Jones, anche se i colloqui sono fermi all'incontro del 26 maggio scorso a Montecarlo tra il ds del Liverpool, Hughes, e Piero Ausilio. I Reds chiuedono almeno 30 milioni a fronte di una proposta da 20. Si aspetta una nuova proposta attorno ai 25, magari con una percentuale sulla rivendita in favore degli inglesi. A favorire il rilancio potrebbe essere la cessione di Frattesi al Nottingham Forest. I nerazzurri potrebbero dire sì a quota 25 milioni per il cartellino.