Inizia l’era di Giovanni Carnevali alla Juventus: il dirigente, dopo dodici anni di grandi risultati al Sassuolo, è già al lavoro alla Continassa per costruire il prossimo futuro dei bianconeri, chiamati a risollevarsi dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League. Secondo i betting analyst di Sisal e Snai, tra i primi obiettivi per la Juve ci sono il difensore Tarik Muharemovic, perno del Sassuolo e dato in bianconero a quota 2,50, e il centrocampista Davide Frattesi, esploso tra i neroverdi ma che ha bisogno di ritrovarsi dopo non essere riuscito a imporsi all’Inter: un affare proposto in lavagna a 4,50.

Si gioca anche sul ritorno di Kolo Muani

Guardando al panorama internazionale, poi, spicca il nome di Randal Kolo Muani, cavallo di ritorno che si attesta a 2 volte la posta, mentre Kim Min Jae, altra vecchia conoscenza della Serie A per il suo passato al Napoli, a quota 3,50. Sempre per il reparto difensivo, suggestiva l’ipotesi John Stones, che ha appena lasciato il Manchester City dopo dieci stagioni ed è pronto per una nuova sfida: l’ipotesi Juve, però, appare ancora lontana, a quota 16,00.