Il Mondiale 2026 è appena iniziato e dovremo aspettare ancora un giorno per vedere in campo i Campioni in carica, l'Argentina del ct Scaloni. C'è grande attesa per quello che sarà l'ultimo Mondiale di Lionel Messi, ma i tifosi dell'Inter seguiranno con particolare attenzione il cammino della Seleccion.

C'è da fare una premessa. Più l'Argentina andrà avanti nella competizione, più il ritorno di Lautaro sarà posticipato. La preparazione in vista dell'inizio della stagione 26/27 potrebbe risentirne, ma questo nel caso sarà un problema da affrontare più avanti. Con l'assenza dell'Italia dal Mondiale, tanti tifosi dell'Inter hanno dichiarato di tifare Argentina per il loro Capitano. Il legame tra il mondo Inter e Lautaro è troppo forte, un binomio che ha permesso ad entrambi di realizzarsi individualmente e insieme.

L'Inter ha permesso a Lautaro di imporsi nel calcio europeo e di ritagliarsi uno spazio importante in Nazionale. L'Argentina ha permesso a Lautaro di maturare, di giocare con grandi Campioni, di vincere trofei internazionali e di restituire all'Inter un giocatore più forte mentalmente. Lautaro non l'ha mai nascosto, il percoso in Nazionale gli ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista e l'Inter ne ha beneficiato.

E gli interisti hanno un debito da saldare con Lautaro. Nel dicembre 2022, nel clou di una stagione difficile con l'Inter, Lautaro si presentò in Qatar con una caviglia messa malissimo. Non si fermò in vista del Mondiale per non lasciare sola l'Inter, colpita anche da altri importanti infortuni. Lautaro non è uno che si risparmia, lo dice la sua carriera, ma in quel momento della sua stagione sacrificò un Mondiale da protagonista e da titolare (dopo le prime due partite gli fu favorito dal 1' sempre Alvarez) per il bene dell'Inter. E non lo ha fatto mai pesare.

Nonostante il successo finale con la vittoria del Coppa de Mondo, per Lautaro resta una ferita aperta. Avrebbe voluto fare di più e per lui questo Mondiale rappresenta la grande occasione per chiudere quel cerchio e per imporsi ancora di più a livello internazionale. Ci arriva nel migliore dei modi, dopo aver trascinato l'Inter ad un Double storico. Ed è arrivato il momento per i tifosi dell'Inter di ripagare quel debito e di sostenerlo al massimo.