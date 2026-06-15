Non era certamente l'inizio desiderato dalla Spagna, che pareggia a reti bianche nell'esordio ai Mondiali contro Capo Verde. Le Furie Rosse non sfondano dopo 95' battaglieri. Il risultato è di quelli clamorosi: i campioni d'Europa non vanno oltre il pari contro la nazionale africana, protagonista di una grandissima gara d'applicazione difensiva. La Spagna ci ha provato con qualche occasione sporadica: Ferran Torres ha colpito una traversa nel primo tempo, ma le chances da rete sono state poche.