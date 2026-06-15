Conferenza stampa di presentazione a Cagliari per il nuovo direttore sportivo del club rossoblu Pietro Accardi, pronto a ripartire dalla Sardegna dopo l'esperienza con l'Empoli: "Ho avuto la fortuna di vivere il Cagliari tante volte da avversario ed è sempre stato un posto molto ostico per le squadre che venivano a giocarci contro. Il senso di appartenenza che ti dà questo posto è molto forte. Chi lavora, chi indossa la maglia del Cagliari deve in primis sentire questo senso di appartenenza. Ne approfitto per ringraziare il presidente per avermi scelto. Tra i candidati volevo essere io e lo ringrazio".

Nessuna fretta per gli acquisti

Inevitabile toccare il discorso legato al calciomercato, dove il nome più caldo sembra essere quello di Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Under 23 dell'Inter. Per Accardi, però, non è il caso di accelerare i passi: "Per il mercato abbiamo le idee chiare. Inutile parlare di nomi o ruoli, è molto presto. Ci confrontiamo con il mister e il nostro obiettivo è alzare il livello della squadra che ha già una buona base di partenza". Sull'eventuale partenza di Sebastiano Esposito e altri giocatori aggiunge: "Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per nessun calciatore. Ma l'idea nostra è di mantenere lo zoccolo duro. La nostra volontà è questa, ma ci vuole anche l'altra volontà. Purtroppo a volte il mercato sconfessa quello che oggi diciamo. La nostra volontà è quella di confermare lo zoccolo duro".