A margine del primo giorno di allenamento della Nazionale croata ad Alexandria, Igor Matanovic, attaccante del Friburgo, si presenta in conferenza stampa parlando delle sue sensazioni nel poter condividere questa esperienza con leggende del calcio croato ed europeo come Luka Modric e Ivan Perisic: "È una fortuna avere compagni di squadra come Modrić, Perišić, Andrej Kramarić, Mateo Kovačić... È molto importante osservarli e imparare da loro. Ne approfitto ogni giorno e cerco di imparare da loro".

Sul girone dei Mondiali.

"L'Inghilterra è la favorita, ha un'ottima squadra. Potrebbero persino avere il miglior attaccante del mondo. Da quello che ho sentito da Stanisic su Kane, è davvero un grande giocatore e un grande capitano. Li analizzeremo e saremo pronti".

Sull'emozione nel giocare questa competizione.

"Questo è il mio obiettivo fin da quando ero bambino e ho iniziato a giocare a calcio e a indossare la maglia della nazionale croata. Sono molto felice di essere stato convocato e di essere qui con la nazionale. Abbiamo un'ottima squadra e molta qualità e spero che possiamo fare grandi cose. Non ho mai tenuto una conferenza stampa davanti a cento persone. Ovviamente è una sensazione speciale perché si vede ovunque. Se sarò uno dei giocatori che scenderanno in campo ai Mondiali, sarà un traguardo importantissimo . "