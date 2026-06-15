Tra i prospetti più interessanti usciti dalla Masia negli ultimi anni, protagonista nella vittoria della Youth League dei catalani nel 2025, Eman Kospo ha deciso la scorsa estate di lasciare la Catalogna e accasarsi alla Fiorentina, dove è diventato una delle colonne della formazione Under 20 campione d'Italia. Raggiunto dal quotidiano Sport al ritorno a Barcellona, il calciatore svizzero di origini bosniache traccia un bilancio della sua prima annata italiana: "È andata molto bene. Una nuova lingua, tutto nuovo, la prima volta che sono stato da solo in una casa. Penso che quest'anno sia stato molto importante per me come giocatore professionista. È un campionato molto forte, molto intenso, perché qui si gioca molto di più con la palla, ma in Italia è molto più impegnativo fisicamente. Non ho avuto alcun problema; sono solo giovane, devo essere paziente, ed è normale. Ho 19 anni, sono un difensore centrale, ero il più giovane della squadra. Lo capisco, ma spero di poter giocare l'anno prossimo".

Avete vinto contro il Milan, l'Inter… le squadre giovanili dei club di Serie A, giusto?

"Sì, tutte le squadre che sono anche in Serie A. La finale è andata benissimo. C'erano circa 3.000 persone allo stadio, incredibile. Alla fine abbiamo vinto 2-1 contro una squadra che aveva lo stesso numero di punti di noi in campionato, credo 68 (il Parma, ndr). La partita è stata durissima, ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

E ora, con lo sguardo rivolto alla prossima stagione, concentrato e desideroso di affermarti in prima squadra, come ti vedi? Ti senti pronto per la sfida di giocare in Serie A?

"Sì. Quando ho firmato per la Fiorentina, sapevo già di essere forte e pronto. So che questo campionato è difficile per un giovane giocatore. Ma è un ottimo posto per capire se sei preparato. È incredibile. Quando vai a giocare contro il Milan o l'Inter a San Siro, davanti a 80.000 persone... è incredibile. Spero di poter giocare l'anno prossimo e vedremo cosa succederà.