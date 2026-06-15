Uno dei primi appuntamenti della settimana in casa Inter sarà l'arrivo nella sede in via della Liberazione di Cristian Chivu, l'allenatore della prima squadra, al rientro dopo una breve vacanza insieme alla famiglia. Incontrerà dirigenza e proprietà con un doppio scopo, come riporta oggi il Corriere dello Sport: la firma sul rinnovo fino al 2028 con aumento di ingaggio e un punto di mercato sui nomi a cui si sta lavorando per rafforzarsi.

Palestra-Inter, l'insistenza di Chivu può portare a un rilancio

"L’auspicio del tecnico rumeno è che il nuovo summit possa aiutare a sbloccare trattative avviate. A partire da quella che riguarda Marco Palestra, in questo momento ferma alla prima offerta da 45 milioni complessivi avanzata dai Campioni d’Italia circa tre settimane fa. Ballano circa 10 milioni rispetto alla richiesta dell’Atalanta, ma l’insistenza di Chivu potrebbe portare al via libera di Oaktree per un rilancio", si legge sul quotidiano.

Solet, Jones, Provedel: aggiornamenti in vista, per il difensore si può chiudere presto.

Meno ampia la forbice per Solet, per il quale ci saranno nuovi contatti tra club presto: in settimana può già arrivare la fumata bianca e in ogni caso (come ha detto Ausilio) l'obiettivo è prendere un difensore entro l'inizio del ritiro. In lista anche Curtis Jones e Provedel, nei prossimi giorni è possibile ci siano ulteriori aggiornamenti in materia.