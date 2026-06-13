Intervistato da SportWeek, Andrea Pirlo rivendica quelli che sono stati i risultati conseguiti da allenatore, specie dopo l'amara conclusione della sua esperienza alla Juventus: "Se vado a vedere la mia carriera di allenatore, ho sempre raggiunto gli obiettivi della società. Alla Juventus mi avevano chiesto di arrivare in Champions: fatto. In più ho vinto Coppa Italia e Supercoppa. Sono andato via e sono rimasto un anno fermo, non riesco a capire il perché. Anzi, lo so, ma non voglio dirlo. Dopo, sono andato al Karagümrük, in Turchia: settimo posto in campionato, risultato mai raggiunto da quel club, e record di partite consecutive senza sconfitte. Sono andato alla Samp, in B, e l’ho portata ai playoff, come da richiesta del club. L’anno successivo sono stato esonerato dopo sole tre partite".

Anche negli Emirati Arabi obiettivo centrato

Pirlo è reduce da un'ottima esperienza negli Emirati Arabi Uniti, alla guida dell'FC United che ha saputo portare nella prima divisione nazionale: "Quest’anno il club mi ha chiesto la promozione nella massima serie e l’ho conquistata. Ho sempre ottenuto i risultati, se poi a qualcuno non piaccio è un altro discorso", conclude in maniera piccata l'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus.