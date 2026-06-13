Roberto Mancini ha ufficialmente concluso la propria esperienza sulla panchina dell'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato la separazione dall'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, mettendo fine a un'avventura durata pochi mesi e aprendo nuovi scenari per il futuro dell'allenatore.

L'addio arriva in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano e alimenta con forza le indiscrezioni che vorrebbero Mancini pronto a tornare alla guida degli Azzurri.

Il ritorno in Nazionale prende quota

Apertura totale del tecnico

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Roberto Mancini avrebbe già manifestato la propria piena disponibilità a tornare sulla panchina della Nazionale italiana. Il tecnico è ora in attesa delle decisioni della FIGC, con cui potrebbe presto riaprirsi un dialogo per un nuovo ciclo alla guida dell'Italia. La volontà dell'ex ct sarebbe quella di rimettersi a disposizione del progetto azzurro, dopo l'esperienza conclusa in Qatar.

Prima serve il nuovo presidente della FIGC

L'elezione del 22 giugno sarà decisiva

Prima di poter formalizzare l'eventuale ritorno di Mancini sarà però necessario attendere l'elezione del nuovo presidente federale, in programma il prossimo 22 giugno. Tra i candidati, Giovanni Malagò viene indicato come il grande favorito per assumere la guida della FIGC. Soltanto dopo l'insediamento del nuovo numero uno del calcio italiano potranno essere definite le strategie tecniche e, di conseguenza, la scelta del nuovo commissario tecnico.

Scenario sempre più definito

Tutti gli indizi portano verso un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. L'ufficialità dell'addio all'Al Sadd elimina infatti uno dei principali ostacoli e rende sempre più concreta la possibilità di rivedere il tecnico alla guida della Nazionale, con cui aveva conquistato lo storico trionfo agli Europei del 2021.