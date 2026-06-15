Egitto e Belgio si dividono equamente la posta in palio nel match che ha aperto il gruppo G del Mondiale 2026: al Lumen Field di Seattle finisce 1-1, con i nordafricani avanti al 20' grazie a un gol di Emam Ashour e poi raggiunti nella ripresa, al 660, complice un autogol di Mohamed Hany, provocato da Romelu Lukaku, entrato in campo da una manciata di secondi. Nella notte italiana si avrà un'idea più chiara della classifica generale, al termine di Iran-Nuova Zelanda, le altre due squadre inserite nel settimo raggruoppamento del torneo.