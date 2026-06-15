Tra i vari nomi valutati come alternativa a Marco Palestra per la fascia destra, non c'è solo quello di Malo Gusto: sempre il Corriere della Sera, nella sua edizione milanese, rivela che i nerazzurri hanno fatto un pensiero anche a Jonathan Rowe, giocatore del Bologna esploso nella parte finale dell'ultima stagione. Ma la situazione del giocatore inglese è simile a quella del transalpino: il club rossoblu lo considera un elemento centrale del progetto. Resta inoltre da monitorare la pista che porta a Andrea Cambiaso. Intanto, nella lista mercato dell'Inter c'è anche un nuovo identikit: quello di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto agli uomini già presenti in rosa. Un giocatore capace di aumentare il tasso tecnico negli ultimi 20-30 metri, forte nell'uno contro uno e in grado di creare superiorità numerica.

Marotta aspetta sviluppi per Frattesi

Sul fronte uscite, il nome più caldo è quello di Davide Frattesi, profilo che potrebbe interessare anche la Juventus. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali da parte del Nottingham Forest. Beppe Marotta aspetta sviluppi, ma non sembra disposto ad accettare proposte inferiori ai 30 milioni di euro. L'eventuale cessione di Frattesi contribuirebbe a finanziare altre operazioni, tra cui quella per Curtis Jones, 25enne del Liverpool che Ausilio segue già dalla scorsa sessione di mercato. A incrementare il tesoretto potrebbe essere anche la cessione di Aleksandar Stankovic, fresco di recompra dal Club Brugge.