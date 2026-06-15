Solo tra poche ore, prima dell'allenamento della vigilia, i giocatori della nazionale argentina conosceranno la formazione titolare che scenderà in campo nel match d'esordio al Mondiale contro l'Algeria, in programma nella notte italiana tra martedì e meroledì. I dubbi sono quelli che stanno accompagnando il ct Lionel Scaloni da qualche giorno: in difesa, in tre si giocano due maglie, con Lisandro Martínez che insidia Nicolas Otamendi e Facundo Medina, mentre il punto interrogativo in attacco riguarda sempre il partner di Lionel Messi da scegliere tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, completamente ristabilito come svelato dallo stesso selezionatore in conferenza stampa.

"In attacco c'è Lionel Messi, affiancato da Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Qui si pone un altro interrogativo: l'attaccante dell'Inter è in ottima forma dopo la vittoria dello scudetto, mentre il giocatore di Cordoba ha saltato le recenti amichevoli per un infortunio alla caviglia, ma ora è guarito", si legge su Tyc Sports.

PROBABILE FORMAZIONE ARGENTINA:

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi/Lisandro Martínez, Facundo Medina/Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi e Julián Álvarez/Lautaro Martínez.