La stupenda Piazza del Plebiscito a Napoli sarà lo scenario, il prossimo 26 settembre, del charity show promosso dalla Fondazione Pupi, ente filantropico del Terzo settore, fondato dall'ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti e dalla moglie Paula de la Fuente, intitolato 'Una serata di stelle per Pupi'. La manifestazione unirà musica, sport e spettacolo ed è inserita nell'ambito del programma di 'Napoli capitale europea dello sport 2026' e 'Città della musica'. Il Comune di Napoli partecipa in qualità di co-organizzatore, condividendone i valori e le finalità solidali. "L'obiettivo della Fondazione è creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti - ha spiegato Zanetti - la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale e lo sport riveste un ruolo centrale".

Il sindaco Manfredi: "Il legame tra Napoli e l'Argentina rende tutto più speciale"

"Musica, spettacolo e sport saranno uniti per una raccolta fondi destinata a 5 associazioni del territorio, individuate dalla Fondazione, che promuovono lo sport e i suoi valori educativi e di inclusività - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Altro aspetto che renderà questa giornata ancora più speciale è il profondo legame che esiste tra Napoli e l'Argentina, fatto di valori condivisi, diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona".