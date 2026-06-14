Dopo le dichiarazioni di questa mattina alla Gazzetta dello Sport da parte del diretto interessato, che dal ritiro della Nazionale francese ha lasciato socchiusa la porta all'interessamento dell'Inter, Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, fa una rilflessione in merito alla posizione del centrocampista giallorosso: "Queste parole fanno un po' pensare. Lui è assolutamente concentrato sul Mondiale, ma la Roma ha necessità di vendere prima. Io credo che la Roma stia cercando cessioni più rapide per altri nomi, quali possono essere quelli di Matias Soulé o di Artem Dovbyk. Ad oggi Koné resta potenzialmente in uscita, però serve l'offerta giusta e un club che si faccia avanti entro il 30 giugno. Se succederà dopo, la Roma lo valuterà con più calma".

Parole chiare per Koné

Queste, nel dettaglio, le dichiarazioni del giocatore transalpino sul suo futuro pubblicate dall'edizione odierna della Rosea: "Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà". La Francia, lo ricordiamo, debutterà ai Mondiali martedì nel match contro il Senegal in programma al MetLife Stadium di East Rutherford.