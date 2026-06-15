Tra una settimana la FIGC conoscerà il nome del suo nuovo presidente. Lunedì 22 giugno, con prima convocazione alle ore 8.30 e seconda alle ore 11 e con tanto di diretta sul canale ufficiale Vivo Azzurro a partire dalle ore 12, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, uno dei più noti e importanti della Capitale, è in programma l’Assemblea Elettiva. Due i candidati alla presidenza: Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, sostenuto quest'ultimo dalla Lega Calcio Serie A. Contestualmente saranno eletti anche i nuovi consiglieri federali.

Il regolamento dell'Assemblea in breve

L’Assemblea si compone di 273 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Calcio Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell’art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati Lega Serie A 4,644

20 Delegati LNP Serie B 1,548

56 Delegati Lega Pro 1,106

99 Delegati LND 1,772

52 Delegati Atleti 1,984

26 Delegati Tecnici 1,984

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico. Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.