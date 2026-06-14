Contratto fino al 2029 e primo anno tra i professionisti messo in archivio. Matteo Lavelli continua a crescere e dopo le esperienze molto positive con l'Under 20 nerazzurra, con cui ha conquistato lo Scudetto della scorsa stagione, l'attaccante classe 2006 è stato parte della neonata Under 23 che si è ben disimpegnata al suo primo anno di serie C. Il centravanti nativo di Vimodrone ha raccolto 30 presenze complessive, facendo spesso ritorno nella categoria precedente per dare una mano ai ragazzi allenati da Benito Carbone.

Prime richieste

Una stagione di apprendistato per il giovane attaccante che continua a essere monitorato da altri club di categoria superiore. In particolare Sono già arrivate all'Inter richieste dalla serie B per la nuova stagione Punto secondo quanto risulta a FcInterNews, Lavelli è stato richiesto da Cesena, Modena e dalla neopromossa Vicenza, tutte pronte a dare un'occasione al centravanti scuola Inter che deve ancora compiere 20 anni. Ovviamente in Viale della Liberazione valuteranno ogni offerta cercando il percorso più adatto per continuare la crescita di questo ragazzo che continua a promettere benissimo. Un prestito in serie B, in un ambiente che gli permetta di scendere in campo con continuità, sarebbe lo step ideale dopo l'ultima esperienza in Serie C.