"Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto" si legge sul sito della Dea che rende ufficiale la stretta di mano con l'allenatore toscano in uscita dalla Lazio. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra" si legge ancora nella nota diramata sul sito del club orobico.

Il contratto di Sarri

Secondo le indiscrezioni rese note da Sky Sport, Maurizio Sarri ha firmato con l'Atalanta un contratto di tre anni. "Benvenuto a Bergamo, mister Sarri", si legge nell'annuncio social del club.