"Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto" si legge sul sito della Dea che rende ufficiale la stretta di mano con l'allenatore toscano in uscita dalla Lazio. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra" si legge ancora nella nota diramata sul sito del club orobico. 

Il contratto di Sarri

Secondo le indiscrezioni rese note da Sky Sport, Maurizio Sarri ha firmato con l'Atalanta un contratto di tre anni. "Benvenuto a Bergamo, mister Sarri", si legge nell'annuncio social del club.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 15:58
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi