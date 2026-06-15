Inizia una nuova settimana di calciomercato e ovviamente i tifosi di ogni squadra sperano sia decisiva per muovere passi importanti verso i proprio obiettivi. Anche in casa Inter può essere l'occasione per spingere su certe situazioni ancora in stand-by, tra cui soprattutto la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra. Secondo il Corriere della Sera, edizione Milano, i bergamaschi continuano a mantenere il punto e non retrocedono dalla richiesta di 50 milioni di euro più bonus. Una cifra troppo alta, una valutazione non realistica secondo il club nerazzurro di Viale della Liberazione a Milano, da cui negli scorsi giorni è partita una proposta da 40 milioni più 5 di bonus, giudicata più corretta per il classe 2005 nativo di Buccinasco.

Ipotesi francese

Palestra rimane la prima scelta di Cristian Chivu per sostituire il partente Denzel Dumfries e in società tutti concordano che possa valere un sacrificio economico, ma non oltre certi limiti. Per questo gli uomini mercato dell'Inter tengono vive piste alternative e tra queste è stato segnalato il terzino del Chelsea, Malo Gusto, che però per il momento non è ancora stato messo sul mercato dai Blues. Il francese, tra l'altro, è nella lista anche del Manchester City, tra le possibili rivali proprio per Palestra.