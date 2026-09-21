Riparte da Castellanza, provincia di Varese, la carriera di Thomas Schirò. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con la Primavera nerazzurra ha raccolto 79 presenze, oltre a 16 apparizioni in Youth League. Poi, una volta lasciato Interello nel 2020, tante piazze tra Serie B e Serie C: Carrarese, Crotone, Turris, Novara, di nuovo Crotone e infine la Pro Patria, nella scorsa stagione. Adesso, dopo qualche mese senza squadra, il centrocampista classe 2000 è un nuovo giocatore della Castellanzese, girone D di Serie D.

Il comunicato della Castellanzese

A comunicarlo è proprio il club varesino, che ha scritto: "La U.S.D. Castellanzese 1921 comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Thomas Schirò. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, Thomas Schirò si è affacciato nel mondo del calcio professionistico, costruendosi un percorso fatto di duttilità, intelligenza tattica e un curriculum giovanile che in pochi possono vantare. Schirò è il prototipo del centrocampista moderno: un giocatore capace di ricoprire con la stessa efficacia tutti i ruoli della mediana, agendo all’occorrenza da playmaker davanti alla difesa o da mezzala di inserimento e palleggio, forte di una spiccata lettura delle situazioni di gioco. Rappresenta un profilo di giocatore prezioso: unisce la scuola nobile del vivaio nerazzurro alla concretezza e allo spessore di chi la categoria la conosce e sa come dominarla".

Schirò ha invece dichiarato: "Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura alla Castellanzese. Con questa maglia voglio rilanciarmi e raggiungere gli obiettivi sia personali sia di squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni oltre che di ritrovare sia Mister Francesco Bolzoni sia Alessandro Sassaro. Ringrazio la società nella persona del Presidente Alberto Affetti, il Direttore Salvatore Asmini e il Responsabile dell’Area Tecnica Andrea Gritti per la fiducia accordatami, che voglio ripagare direttamente sul campo".