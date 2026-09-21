Semplice, banale precauzione. Nessun allarmismo intorno a Federico Dimarco, che poche ore fa ha lasciato il ritiro della Nazionale al centro tecnico federale di Coverciano dopo un controllo da parte dello staff medico azzurro. Nessun riacutizzarsi del dolore al ginocchio, semplicemente, come appurato da FcInterNews.it, lo staff tecnico ha concordato sul fatto che non essendo il giocatore dell'Inter ancora al meglio sarebbe stato opportuno convocare un altro esterno al suo posto (Matteo Ruggeri).

Va sottolineato come Dimarco abbia giocato all'Olimpico di Roma due giorni fa, quindi avrebbe comunque potuto prendere parte alle prossime partite dell'Italia anche se non al 100%. Dubbio fugato sul nascere.