Il dibattito sulla lotta Scudetto, a Sky Sport, chiama in causa anche Luca Marchegiani. Il dilemma, nello studio del Club, è se Juventus e Milan possono rientrare nel novero delle squadre che ambiscono al tricolore. "La Juve ha un sacco di giocatori fuori e voglio vedere cosa accadrà quando tornano. Il Milan, se vuole giocare così, manca di giocatori in alcuni ruoli, vedi il terzino destro. E non ha gli stessi ricambi di Inter e Roma", afferma l'ex portiere.

I nerazzurri sono però reduci da quattro partite di fila in cui si trovano a dover recuperare da uno 0-2. "Chivu si è arrabbiato di più rispetto ad altre volte. Lo hanno ammesso anche i giocatori. Credo sia stata una gara diversa rispetto a quella con l'Udinese, dove avevi sempre la sensazione che alla fine l'Inter la vincesse. Stavolta l'allenatore era più deluso", ha detto ancora Marchegiani.