E' cominciata ufficialmente oggi, a Coverciano, l'era 2.0 di Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana. Dopo la conferenza stampa, il selezionatore ha diretto il primo allenamento in preparazione dei prossimi impegni in calendario, ovvero le quattro sfide di Nations League contro Belgio, Francia e Turchia (andata e ritorno). A fine seduta, come testimoniato dalla foto scattata dal nostro inviato, il Mancio si è intrattenuto a parlare con l'interista Francesco Pio Esposito, di cui aveva parlato così poco prima: "Lui e Kean non hanno giocato ma giocheranno più avanti perché sono bravi".