Ad accompagnare David Sassarini nella conferenza stampa della vigilia del debutto dell'Inter Women nella Champions League femminile contro l'Hacken c'è Irene Santi, colonna storica della squadra nerazzurra con la quale ha vissuto la cavalcata dallla Serie B all'approdo nel massimo torneo contintentale. Ecco cosa afferma la centrocampista classe 1999:

Che sensazioni si provano in questa prima vigilia di Champions?

"Siamo molto emozionate, abbiamo molta voglia di fare bene domani ma sappiamo che dobbiamo contenere le emozioni e arrivare in campo concentrate per fare quello che abbiamo preparato in settimana".

Che valore ha per te questo percorso in Champions dopo tanti anni all'Inter?

"Ha grande valore, sono molto felice di essere arrivata qui con questa squadra. Abbiamo cercato anche negli anni scorsi di raggiungere questo obiettivo, la prima volta ha un sapore speciale quindi c'è davvero tanta emozione e voglia di dimostrare che possiamo giocarcela a questi livelli".

Avete incontrato l'Hacken l'anno scorso, che insidie presenta la sfida di domani?

"Abbiamo incontrato l'Hacken in Europa Cup, competizione che loro poi hanno vinto. Tutte le sfide di Champions saranno difficili e andranno affrontate con estrema concentrazione. Abbiamo studiato i loro punti forti e cercheremo di contenerli per fare ciò che spetta a noi".

Avete conquistato la qualificazione battendo il Wolfsburg in rimonta, con una partita che può cambiare la consapevolezza della squadra: l'Inter si presenta in Europa con mentalità diversa?

"Quella partita ci ha dato tanta spinta, passare il turno contro una squadra storica come il Wolfsburg in questa competizione ti dà tanta consapevolezza, cercheremo di mantenere tutto ciò che abbiamo fatto".

Il mister insiste molto sui duelli e sui dettagli: da centrocampista, qual è il dettaglio che può fare maggiormente la differenza?

"Arrivare prima degli altri, vincere più duelli possibili e cercare di mantenere un equilibrio".

La Champions vi mette davanti a sei avversarie di grandissimo valore: c'è una partita che aspetti particolarmente?

"Le aspetto tutte sinceramente, non vedevamo l'ora quindi dobbiamo godercele tutte quante, sono tutte belle".

Se al termine della gara dovessi scegliere una cosa da portare a casa tra il risultato, la prestazione e la consapevolezza di giocare a questo livello, quale sceglieresti?

"La consapevolezza, ma sono cose conseguenti tra loro: la prestazione e il risultato danno consapevolezza".

Come credi sarà l'ingresso in campo domani?

"Bello, emozionante, ma dovremo renderci conto di dove siamo perché ce lo siamo conquistate e possiamo dire la nostra".