Nelle ultime settimane, secondo quanto risulta a Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati dei contatti fra la Roma e Matteo Darmian, difensore svincolato dal 1° luglio scorso, quando è scaduto il suo contratto con l'Inter. Dopo i sondaggi di Parma e Torino, poi non approfonditi, per l'ex difensore del Manchester United potrebbe aprirsi questa opportunità decisamente prestigiosa. Anche alla luce sua carta d'identità, Darmian accetterebbe un annuale a cifre abbastanza economiche per i giallorossi, che potrebbero decidere di puntare su di lui come soluzione tampone per sostituire Anass Salah-Eddine.

TMW lo definisce uno scenario difficile, ma non impossibile. Aggiungendo che il giocatore prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni, scegliendo se aspettare un'offerta dalla Serie A oppure cambiare vita proseguendo la carriera a Dubai.