Non bastassero i tanti commenti che hanno stigmatizzato l'atteggiamento dei tifosi della Juventus ieri in occasione del minuto di silenzio per Sandro Mazzola, arriva anche il messaggio di Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, storico capitano bianconero del cui nome si fregia la curva juventina, che ai microfoni di RAI Radio Uno esprime tutta la sua amarezza per quanto accaduto: "A me dispiace molto, sono dell'idea che tutte le persone che hanno perso la vita hanno il diritto umanamente di avere del rispetto, vale per il signor Mazzola ma vale per tutti coloro che hanno perso la vita, anche mio marito".
Lo sfogo si amplia: "Anche se vestivano delle maglie diverse, sicuramente in campo c'era grande rivalità, però credo che umanamente parlando fossero sulla stessa linea e questo sicuramente è un motivo di orgoglio per tutti i tifosi sia dell'Inter che della Juventus. Mi sono ormai abituata a tutto - conclude Mariella Cavanna - non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, nei confronti di mio marito. Credo che oggi viviamo in una società che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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