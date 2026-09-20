"C'è sempre dispiacere ma è giusto che Mancini ricrei un ciclo di giovani. Noi abbiamo una certa età...". Così ha risposto l'esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, in conferenza stampa, alla domanda sull'esclusione dalle convocazioni della Nazionale italiana per la Nations League. Politano ha anche parlato della gara di Firenze, disputatasi oggi a mezzogiorno e mezza: "Di palle gol ne abbiamo avute, De Gea è stato tra i migliori in campo. Naturalmente c'è da lavorare, questo orario in questi due mesi è una follia. E' difficile mantenere i ritmi alti con questo caldo", le parole riprese da TuttoNapoli.