Quando sembrava davvero che le parti si potessero finalmente incontrare, è venuta meno la possibilità che Mauro Icardi vestisse la maglia della Lazio. Il classe '93 è ancora un giocatore importante, ma la scelta di rinunciarvi è stata di Gennaro Gattuso che nel corso della conferenza stampa pre-Venezia ha spiegato le proprie ragioni: "Icardi ha segnato 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto però delle scelte prima prendendo Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono delle parole con alcuni giocatori poi non ci si può incartare. Nulla da togliere al valore e al talento di Icardi. Abbiamo tanti giocatori. Per me queste cose si chiamano equilibri e bisogna essere bravi a tenerli".