Arriva la notizia di una nuova partenza in prestito dall'Inter Women: a lasciare la squadra di David Sassarini è anche Martina Tomaselli, che si accasa per questa stagione al Parma. Centrocampista classe 2001, Tomaselli ha maturato una significativa esperienza nel massimo campionato italiano. Dopo gli inizi con il Brescia, nell'estate del 2018 passa al Sassuolo, dove prosegue il proprio percorso in Serie A. Nel 2023 si trasferisce alla Roma, con cui colleziona 16 presenze e realizza 2 reti, prima di approdare all'Inter nell'estate del 2024 e totalizzare 5 reti in nerazzurro.
Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 18:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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