Giorgio Perinetti, il primo che ha avuto al suo fianco Dario Baccin nelle vesti di dirigente, ha parlato nel corso dell'evento 'R Star Football Meeting' di Palermo proprio del nuovo direttore sportivo dell'Inter: "Baccin è il prototipo di ciò che si sperava di assecondare nella crescita. È un ragazzo serio, determinato, professionale, discreto. Aveva delle qualità e si è meritato la chiamata dell'Inter. Per dieci anni ha vissuto l'ambiente Inter e oggi l'Inter lo mette al comando perché lui ha dimostrato di valere l'Inter".