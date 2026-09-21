Giorgio Perinetti, il primo che ha avuto al suo fianco Dario Baccin nelle vesti di dirigente, ha parlato nel corso dell'evento 'R Star Football Meeting' di Palermo proprio del nuovo direttore sportivo dell'Inter: "Baccin è il prototipo di ciò che si sperava di assecondare nella crescita. È un ragazzo serio, determinato, professionale, discreto. Aveva delle qualità e si è meritato la chiamata dell'Inter. Per dieci anni ha vissuto l'ambiente Inter e oggi l'Inter lo mette al comando perché lui ha dimostrato di valere l'Inter".

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 17:20 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.