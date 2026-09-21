"È una pagina triste che se ne va, parliamo di un personsaggio che ha suscitato grandi emozioni in tutti, non solo i tifosi dell'Inter ma anche gli appassionati di calcio. Noi dobbiamo essere bravi a preservarne la memoria, e i contenuti e valori che ci sono in questa memoria, da trasmettere ai nostri ragazzi, anche quelli del settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio. Gli insegnamenti che ha lasciato rappresentano una palestra di vita e di valori. Sandro è stato un esempio di umiltà e grandissimi valori. Questo è il nostro dovere principale". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha voluto brevemente ricordare la figura di Sandro Mazzola nel giorno del suo funerale, direttamente dalla Basilica di Sant'Ambrogio. A seguire le immagini.

Mazzola e un’eredità da tramandare. Le parole di Beppe Marotta pic.twitter.com/c1vob7FxK2 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 21, 2026