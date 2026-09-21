"È una pagina triste che se ne va, parliamo di un personsaggio che ha suscitato grandi emozioni in tutti, non solo i tifosi dell'Inter ma anche gli appassionati di calcio. Noi dobbiamo essere bravi a preservarne la memoria, e i contenuti e valori che ci sono in questa memoria, da trasmettere ai nostri ragazzi, anche quelli del settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio. Gli insegnamenti che ha lasciato rappresentano una palestra di vita e di valori. Sandro è stato un esempio di umiltà e grandissimi valori. Questo è il nostro dovere principale". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha voluto brevemente ricordare la figura di Sandro Mazzola nel giorno del suo funerale, direttamente dalla Basilica di Sant'Ambrogio. A seguire le immagini.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 14:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.