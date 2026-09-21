Giornata 5 del campionato di Serie A con audience che non decolla per DAZN e Sky. Secondo le rilevazioni effettuata da Audicom, la piattaforma streaming sportiva DAZN per le 10 gare trasmesse (di cui tre in sharing con Sky, e di questa la più rilevante è stata Juventus-Atalanta) ha registrato un’audience di 4.780.897 telespettatori connessi ai vari schermi, 600mila utenti circa in meno rispetto agli utenti registrati nella stessa tornata del campionato precedente.

La gara più seguita, ovviamente, è stata Roma-Inter, match che nonostante fosse collocato nella fascia oraria delle ore 18 del sabato ha coinvolto oltre 1,3 milioni di appassionati. Al secondo posto per ascolti il lunch match tra Fiorentina e Napoli con 811.748 persone e a chiudere il podio si è collocato il posticipo dei posticipi Milan-Lecce con 779.581 fan. Le tre sfide trasmesse in esclusiva hanno cubato oltre il 59% dell’audience totale.