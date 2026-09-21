Arrivato in compagnia dell'AD Luigi De Siervo a Lissone, dove è in programma l'incontro tra le società di Serie A e il designatore arbitrale Daniele Orsato, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha detto la sua sul metro arbitrale applicato a queste prime giornate di campionato: "Come tutte le cose nuove, hanno criticità. E lo abbiamo visto. Di fatto, avere cinque giornate senza 0-0 e aver aumentato di tantissimi minuti il gioco effettivo penso sia un aspetto positivo. Ora dobbiamo recuperare su alcuni punti dove si può fare meglio. Come dico sempre, sbagliano attaccanti e portieri, possono farlo anche gli arbitri. La linea a me piace, ma va affinata”.