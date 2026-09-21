"Roma-Inter è stata una partita speciale. Ci ha regalato grande calcio, primo tempo la Roma e il secondo l'Inter. Sono le due squadre che giocano per lo Scudetto". Così Vincent Candela commenta quanto visto all'Olimpico, nel suo intervento di quest'oggi a Radio Anchio Lo Sport. "L'Inter ha una rosa un po' più ampia, ma la Roma se la giocherà fino alla fine. Per me è da Scudetto. Come ho detto l'Inter è favorita, è la squadra più forte degli ultimi cinque anni, ma la Roma ha tutto. Ha un giocatore come Dybala che mi ricorda i top player del mio tempo come Totti, Zidane o Baggio. E un grande allenatore e una società che ha investito".

"La partita è stata dinamica, tirata fino all'ultimo - prosegue Candela -. Vediamo partite belle, io non sono per fare paragoni col calcio che giocavo io, ma ho visto delle belle gare e anche delle sorprese come il Frosinone. Difesa punto di forza della Roma? Sicuramente ha una difesa importante, è arrivato anche Balerdi oltre a N'Dicka, Hermoso e Mancini. Come dice sempre Capello, se non prendi gol parti da un buon punto e hai Dybala e Malen che fanno la differenza".