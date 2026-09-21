"L'Inter ha due squadre. Tutti i subentranti sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra di Serie A". Una comoda bugia che ormai ci sentiamo ripetere da mesi e mesi. L'Inter ha senza dubbio una rosa di alto livello, ma non è che le altre siano esattamente il Chieti o il Brescello.

Intanto va in archivio la primissima parte di stagione ed è possibile stilare un bilancio: margini di crescita notevoli per la squadra di Chivu, che comunque comanda la classifica con le due romane.