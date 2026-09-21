Arrivato casualmente assieme a Gennaro Gattuso, che con la sua Lazio condivide assieme all'Inter la vetta della classifica di Serie A, Cristian Chivu si è presentato all'Iliad International Broadcast Center di Lissone per partecipare alla riunione tra arbitri, club, dirigenti, addetti, finalizzata a chiarire ulteriormente l'andazzo che sta prendendo il nuovo corso arbitrale, analizzando anche i singoli episodi e dando spiegazioni sulle scelte dei direttori di gara. A seguire le immagini.

Sezione: Focus / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 13:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.