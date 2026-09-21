Accolto dagli applausi dei tifosi presenti all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione alla memoria di Sandro Mazzola: "Gli applausi mi hanno fatto davvero molto piacere, anche se questo giorno è davvero triste. Il mio ricordo è legato a Rivera e Mazzola insieme, già ai tempi guardavo il Milan e soprattutto i derby". 

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 14:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.