Accolto dagli applausi dei tifosi presenti all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione alla memoria di Sandro Mazzola: "Gli applausi mi hanno fatto davvero molto piacere, anche se questo giorno è davvero triste. Il mio ricordo è legato a Rivera e Mazzola insieme, già ai tempi guardavo il Milan e soprattutto i derby".