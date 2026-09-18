Schierato nuovamente titolare da Alberto Aquilani nella gara di questa sera contro il Monza, Simone Cinquegrano, terzino italo-argentino visto lo scorso anno con la maglia dell'Inter Under 23, è diventato un elemento di primo piano del Sassuolo al punto da meritarsi il rinnovo del contratto fino al 2032. Notizia che commenta ai microfoni di Sky Sport prima del match del Brianteo: "La società mi ha sempre dato fiducia e io ho sempre cercato di lavorare sui particolari per arrivare più preparato possibile a questo momento. Al direttore Francesco Palmieri devo tanto, mi ha trasformato da attaccante a terzino. Ora devo dimostrare in campo".