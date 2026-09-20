Archiviato il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, decide di dedicare la domenica pomeriggio all'Under 23 nerazzurra. Il numero uno interista è infatti presente sugli spalti del Breda per assistere dal vivo al match tra i nerazzurri e il Foggia, accompagnato dal direttore sportivo Dario Baccin. Eccolo nella foto scattata dagli inviati di FcInterNews.it. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 14:56 / Fonte: Dagli inviati Alessandro Savoldi e Carlo A. Gamba
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.