Nel 2-2 arrivato all'Olimpico di Roma, figlio per l'Inter di un'altra rimonta da 0-2 fino al pareggio finale, c'è tanto di Cristian Chivu. Meriti che il Corriere dello Sport riconosce oggi al tecnico rumeno, in testa alla classifica insieme ai giallorossi e alla Lazio. "Ribaltare l’atteggiamento e lo spirito di una squadra come è accaduto nell’intervallo dell’Olimpico non è scontato - si legge -. Probabilmente sarebbe stato più semplice scatenare una reazione innanzitutto nervosa, quindi potenzialmente confusa e disordinata e non necessariamente efficace. L’Inter, invece, sul campo della Roma e sotto di due gol è rientrata in campo feroce, determinata nel giocarsi il tutto e per tutto. Ma anche più ordinata, più attenta, più concentrata, diversamente da come aveva cominciato la partita".

C'è un precedente, che riguarda la passata stagione. "Giusto un anno fa, quando l’Inter perse in casa della Juventus venendo rimontata negli ultimi minuti, Chivu si infuriò: non riusciva ad accettare la leggerezza dei suoi uomini nel gestire il pallone, perché nel momento in cui sarebbe servita la sciabola in troppi avevano usato il fioretto. Ebbene, dopo quella gara quel tipo di atteggiamento da parte dell’Inter non si vide più".