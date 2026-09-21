Il resoconto del weekend del settore giovanile nerazzurro. Seconda vittoria consecutiva per l'Inter U23 di Vecchi che si sblocca nel girone C di Serie C. La Primavera di Bigica continua a stupire, l'U18 rifila 6 gol al Milan.

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Sezione: Copertina / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 14:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.