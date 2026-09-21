Anche Mediaset trasmetterà alcune delle migliori partite dell’edizione 2026/27 della Nations League, che vede coinvolta anche l’Italia. In occasione dei primi quattro turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 3 e 4 della Lega A che vedranno coinvolte Inghilterra, Spagna, Croazia, Portogallo e Danimarca.

In particolare, andranno in onda in chiaro entrambi gli scontri tra i campioni del mondo di Luis De La Fuente e la Croazia di Petar Sucic: Spagna-Croazia andrà in onda martedì 29 settembre, sul 20, così come il secondo incontro in casa dei croati martedì 6 ottobre. Il 26 settembre, su Italia 1, andrà in onda Inghilterra-Spagna.