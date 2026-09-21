E' l'alba di un nuovo inizio per la nazionale francese, che in serata si è radunata agli ordini del neo ct Zinedine Zidane, a Clairefontaine, in vista delle prossime quattro partite di Nations League. Nella consueta sfilata dei giocatori convocati verso l'ingresso del centro tecnico federale si è visto per la prima volta in assoluto l'interista Andy Diouf, per il quale Zizou ha spiegato di avere in serbo un progetto tattico decisamente audace: trasformarlo in terzino sinistro. 

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 18:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.