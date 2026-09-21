E' l'alba di un nuovo inizio per la nazionale francese, che in serata si è radunata agli ordini del neo ct Zinedine Zidane, a Clairefontaine, in vista delle prossime quattro partite di Nations League. Nella consueta sfilata dei giocatori convocati verso l'ingresso del centro tecnico federale si è visto per la prima volta in assoluto l'interista Andy Diouf, per il quale Zizou ha spiegato di avere in serbo un progetto tattico decisamente audace: trasformarlo in terzino sinistro.