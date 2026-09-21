Presente al funerale di Sandro Mazzola nella basilica di Sant'Ambrogio, Ivan Cordoba ha rilasciato alcune battute ai microfoni dei giornalisti presenti: "Per noi Sandro era una gioia immensa, ha fatto la storia di questo club e del calcio italiano. Era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì vicino a noi e questo ci dava tanta motivazione. Quando si incontrava con Giacinto (Facchetti, ndr) era bellissimo vederli, guardandoli ci veniva voglia di fare qualcosa di importante sapendo che sarebbe stato difficile emularli". A seguire le immagini.