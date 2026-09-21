E' cominciata ufficialmente oggi, a Coverciano, l'era 2.0 di Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana. Si tratta di un ritorno per il Mancio che, durante la conferenza stampa odierna, ha spiegato di voler riconquistare i tifosi che si sono sentiti traditi dal suo addio avvenuto nell'agosto di tre anni fa. Per tentare questa impresa, l'ex allenatore dell'Inter si avvarrà della collaborazione di Lele Oriali, già team manager azzurro nel precedente mandato: "Il momento non è certo dei migliori - ha detto a Rai 2 l'ex centrocampista dell'Inter -. Ci aspetta un periodo difficile e particolare, questo i ragazzi lo devono sapere. L'importante è che ci sia da parte nostra e loro la consapevolezza del momento. Servirà responsabilità, rispetto e anche un po' di disciplina che non guasta mai. Si deve ricreare il gruppo attraverso il quale si possono raggiungere dei risultati, come è stato in passato".