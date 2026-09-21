Applausi, fumogeni, cori a lui dedicati e persino l'intonazione di 'C'è solo l'Inter'. L'uscita del feretro di Sandro Mazzola, al termine del funerale dentro la basilica di Sant'Ambrogio, è stato accolto con grande trasporto dalla gente che è rimasta ad aspettare all'esterno per dare a sua volta l'ultimo saluto al grande campione nerazzurro e della Nazionale azzurra, scomparso il 19 settembre scorso a 83 anni. Un clima quasi di festa che probabilmente a Sandro sarebbe piaciuto, testimonianza del grande affetto che ha saputo conquistarsi nel corso della sua vita.

A seguire le immagini raccolte da Simone Togna.