Applausi, fumogeni, cori a lui dedicati e persino l'intonazione di 'C'è solo l'Inter'. L'uscita del feretro di Sandro Mazzola, al termine del funerale dentro la basilica di Sant'Ambrogio, è stato accolto con grande trasporto dalla gente che è rimasta ad aspettare all'esterno per dare a sua volta l'ultimo saluto al grande campione nerazzurro e della Nazionale azzurra, scomparso il 19 settembre scorso a 83 anni. Un clima quasi di festa che probabilmente a Sandro sarebbe piaciuto, testimonianza del grande affetto che ha saputo conquistarsi nel corso della sua vita.
A seguire le immagini raccolte da Simone Togna.
L’ultimo saluto a Sandro Mazzola. L’uscita del feretro dalla Basilica di sant’Ambrogio e l’affetto della sua gente ❤️ pic.twitter.com/SjC1VoGRjh— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 21, 2026
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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