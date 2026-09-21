È arrivato ad Ezeiza Lautaro Martinez, pronto ad aggregarsi alla Nazionale argentina per il giro di amichevoli che rappresenteranno la Last Dance di Lionel Messi con la maglia della Seleccion. Inevitabile per il Toro rispondere ai cronisti proprio su questo evento epocale per il calcio mondiale: "Ce lo aspettavamo da quello che aveva detto. Una notizia triste, ma apprezziamo ciò che ci ha dato e l'eredità che ci ha lasciato".