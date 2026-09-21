Kamil Grabara, portiere polacco della Juventus, si è infortunato ai legamenti del ginocchio e sarà costretto a rimanere fuori dai giochi per diversi mesi. Intervenuto nel corso una trasmissione sul canale Meczyki, il giornalista polacco Mikolaj Kruk ha raccontato quella che è stata la reazione alla notizia da parte del nerazzurro Piotr Zielinski: "Gli ho parlato di quello che era successo a Grabara e lui ha detto: 'Caspita, è incredibile. Com'è potuto succedere? Andava tutto bene. Pensavo che ci saremmo visti in Nazionale'. È rimasto scioccato dalla notizia, scuotendo la testa. Credo che in fondo alla sua mente stesse già pensando alla Nazionale".



